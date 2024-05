Barbarella: sarà Edgar Wright il regista della nuova versione con star Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney sarà coinvolta come star e produttrice di un nuovo film di Barbarella ed Edgar Wright sembra vicino a occuparsi della regia.

Edgar Wright potrebbe essere il regista della nuova versione di Barbarella che avrà come star l'attrice Sydney Sweeney.

La sceneggiatura, inoltre, potrebbe essere affidata agli esperti Jane Goldman e Honey Ross, già nel team di progetti come The Kingsmen e i film di X-Men.

Un accordo sempre più vicino

Il regista Edgar Wright sembra stia valutando da tempo la possibilità di occuparsi di Barbarella, anche grazie alla partnership stretta in passato con Sony. Le fonti di Deadline sostengono che Sydney Sweeney e lo studio vogliano realizzare il film con un approccio divertente e creativo per cui è famoso il filmmaker. Da tempo si parla del possibile coinvolgimento di Wright, ma con l'annuncio degli sceneggiatori sembra che l'accordo sia sempre più vicino.

Sydney Sweeney: i migliori film e serie dell'attrice che sta per conquistare Hollywood

La versione del film diretta nel 1968 da Roger Vadim raccontava la storia di un astronauta del 41esimo secolo che deve cercare di fermare il malvagio scienziato Durand Durand.

Nel corso degli anni Barbarella è diventato un cult e nel 2020 è stato annunciato lo sviluppo di una nuova versione che vedrà la star di Euphoria impegnata come attrice e produttrice.

Sydney è reduce dal successo della commedia romantica Tutti tranne te, film che potrebbe avere un sequel, e dal flop di Madame Web, il cinecomic della Sony con star Dakota Johnson.