Sydney Sweeney, dedizione totale nel biopic di Christy Martin: "Pronta anche a rompermi il naso"

Katy O'Brian rivela che la star di Euphoria non si è mai tirata indietro durante le scene di combattimento del biopic dedicato alla leggenda del pugilato femminile, Christy Martin.

Sydney Sweeney non ha esitato ad affrontare le sfide fisiche più dure per interpretare la pugile Christy Martin nel biopic di prossima uscita, le cui riprese si sono concluse lo scorso novembre.

Per calarsi nel ruolo, l'attrice ha dovuto trasformare completamente il proprio corpo, prendendo circa 10 chili e aumentando di quattro taglie. "È stata un'esperienza fantastica: mi sentivo fortissima, come mai prima", ha raccontato a W Magazine.

La preparazione di Sydney Sweeney per il ruolo della pugilessa

Katy O'Brian, co-protagonista e star di Love Lies Bleeding, ha ricordato a Variety quanto sia stato intenso girare le scene sul ring, sottolineando di aver incassato diversi colpi da Sweeney. "È stato perfetto per la scena. Alla fine, ciò che conta è che tutto funzioni bene in camera", ha commentato.

Sydney Sweeney con la vera Christy Martin

O'Brian ha ammesso che, nonostante la differenza di peso fosse ancora a suo favore, colpire Sweeney non era affatto piacevole. Tuttavia, l'attrice di Euphoria sembrava assolutamente indifferente al rischio e le aveva persino detto: "Se mi rompi il naso, va bene così". O'Brian, invece, le aveva chiesto scherzando di non danneggiarle il naso, dal momento che presto avrebbe iniziato le riprese di The Running Man di Edgar Wright.

Christy Martin è stata una pioniera nel mondo del pugilato femminile, diventando la prima e unica donna a comparire sulla copertina di Sports Illustrated. La sua storia, segnata da successi sul ring e da una drammatica esperienza di violenza domestica, ha profondamente colpito Sydney Sweeney, che ha descritto Martin come una delle persone più ispiratrici che abbia mai incontrato.

Sydney Sweeney irriconoscibile sul set del biopic su Christy Martin

"La sua forza dentro e fuori dal ring mi ha cambiata. Spero che il nostro film possa trasmettere al pubblico la stessa energia che ha trasmesso a me", ha dichiarato a IndieWire. Il regista David Michôd ha raccontato a W Magazine che Sweeney si è immersa con entusiasmo totale nella preparazione fisica per il film.

"Sydney arrivava sul set ogni giorno con una grinta incredibile, sempre positiva, anche nelle giornate più dure", ha detto il regista. La storia di Christy Martin è stata al centro anche di un episodio della docuserie Netflix Untold: Patto con il Diavolo, che ha raccontato la sua incredibile resilienza e il tentativo di omicidio da parte del marito e allenatore Jim Martin, poi condannato.