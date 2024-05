Twisters: i tornado sono tornati di moda, ecco il trailer del sequel del film cult anni '90

Universal Pictures ha diffuso in streaming il nuovo full trailer di Twisters, sorta di sequel spirituale di Twister, il film cult anni '90 che ha segnato un'intera generazione.

Nel trailer possiamo goderci la star di Top Gun: Maverick e Tutti tranne te Glen Powell, che interpreta un sedicente "cacciatore di tornado", mentre Daisy Edgar-Jones, veste i panni di una scienziata, a quanto pare l'unica in grado di risolvere la situazione. Il film uscirà il 19 luglio.

La trama di Twisters

Edgar-Jones interpreta Kate Cooper, un'ex cacciatrice di tempeste perseguitata da un devastante incontro con un tornado durante gli anni del college, che ora studia i modelli di tempesta dalla sua scrivania a New York. Il suo amico Javi (il candidato ai Golden Globe Anthony Ramos, In the Heights) la attira di nuovo nelle pianure per testare un nuovo sistema di localizzazione all'avanguardia. Lì, incrocia Tyler Owens (Powell), un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo, tanto più pericolose quanto migliori.

Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro squadre si ritrovano sulla traiettoria di diversi sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale. Presto lotteranno per la loro sopravvivenza.

Non solo Glen Powell nel cast

Twisters vanta un nuovo ed entusiasmante cast, tra cui Brandon Perea di Nope, Sasha Lane (American Honey), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina), Nik Dodani (Atypical) e la vincitrice del Golden Globe Maura Tierney (Beautiful Boy).

Twisters investe il CinemaCon con devastanti tornado e Glen Powell in maglietta bagnata

Prodotto dalla Amblin Entertainment, Twisters è diretto da Lee Isaac Chung e prodotto dal candidato all'Oscar® Frank Marshall (franchise Jurassic e Indiana Jones) e da Patrick Crowley (franchise Jurassic e Bourne). La sceneggiatura è di Mark L. Smith, autore del film candidato al miglior film The Revenant. Twisters sarà distribuito dalla Universal Pictures a livello nazionale e dalla Warner Bros. Pictures a livello internazionale.