Amori e incantesimi 2: il sequel con Sandra Bullock e Nicole Kidman ha una data di uscita

Amori e incantesimi 2, il sequel con star Sandra Bullock e Nicole Kidman, ha finalmente una data di uscita. Warner Bros ha infatti fissato la distribuzione del film nelle sale americane al 18 settembre 2026.

Il ritorno delle sorelle Owens

In Amori e incantesimi 2 si continuerà la storia tratta dal romanzo di Alice Hoffman che aveva conquistato gli spettatori nel 1998.

Sandra Bullock e Nicole Kidman riprenderanno i ruoli di Sally e Gillian Owens, due sorelle che sono nate e cresciute in una famiglia di streghe. Nel primo film le due protagoniste dovevano fare i conti con le conseguenze di una 'maledizione' che causa la morte degli uomini di cui si innamorano e di un incantesimo finito male e che riporta in vita il fidanzato violento di Gillian.

Per ora Warner Bros non ha svelato i dettagli della trama del film o se seguirà la storia raccontata tra le pagine dei libri di Hoffman.

Amori e incantesimi 2, attualmente, si scontrerà ai box office con il reboot di Resident Evil che verrà firmato da Zach Cregger.

I progetti dello studio

La storia della famiglia al centro della trama avrebbe dovuto tornare sugli schermi, ma passando dal cinema alla tv, in occasione di una serie prequel che doveva intitolarsi Rules of Magic. Il progetto, annunciato nel 2019 da HBO, non è però mai andato oltre le prime fasi di sviluppo.

Bullock e Kidman, oltre a essere protagoniste, saranno coinvolte come produttrici del film che verrà scritto da Akiva Goldsman.

Alla regia, invece, sarà impegnata Susanne Bier. La filmmaker ha già collaborato in precedenza con Kidman in occasione delle serie The Undoing - Le verità non dette e The Perfect Couple, e con Bullock che ha diretto nel film Bird Box.

Ecco il teaser condiviso da Warner Bros per annunciare la data di uscita del secondo capitolo della storia delle sorelle Owens.