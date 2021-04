Ammonite: Carey Mulligan nella parodia del "dramma lesbico in costume" (VIDEO)

Carey Mulligan ha recitato in una esilarante parodia di Saturday Night Live che mette alla berlina titoli come Ammonite. Il finto trailer, per un film intitolato molto schiettamente Lesbian Period Drama, ovvero film drammatico in costume a tema lesbo, passa in rassegna tutti i cliché del sottogenere, tra cui l'uso di "attrici etero che hanno il coraggio di non truccarsi" e "una scena di sesso così rovente che ti rendi conto che ovviamente il regista è un uomo". Potete vedere il video qui sotto:

Ritratto della Giovane in fiamme: una scena con Adèle Haenel

Il trailer farlocco fa esplicitamente il verso al recente Ammonite - Sopra un'onda del mare, diretto da Francis Lee e interpretato da Kate Winslet e Saoirse Ronan (in Italia è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, dopo la prima mondiale a Toronto in seguito all'annullamento del Festival di Cannes), ma si menziona anche l'apprezzato film francese Ritratto della Giovane in fiamme (la cui regista è però Céline Sciamma, apertamente omosessuale). Un altro esempio recente del filone è The World to Come, presentato in concorso all'ultima Mostra di Venezia e da poco disponibile in digitale negli Stati Uniti.

Via dalla pazza folla: Carey Mulligan in una scena con Matthias Schoenaerts

Il video è anche in parte una parodia dei ruoli per cui Carey Mulligan è maggiormente nota, avendo recitato in parti molto serie e drammatiche in film d'epoca come Suffragette e Via dalla pazza folla. L'attrice inglese è attualmente impegnata con la promozione di Promising Young Woman, storia di vendetta in ottica #MeToo per la quale ha ricevuto la sua seconda nomination all'Oscar (la prima è stata undici anni fa per An Education), e ha anche recitato ne La nave sepolta, disponibile su Netflix. Quest'anno dovremmo vederla anche in Maestro, opera seconda di Bradley Cooper.

La quarantaseiesima stagione di Saturday Night Live è attualmente in corso, e dovrebbe andare avanti fino a metà maggio come da consuetudine. A causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, il (ridotto) pubblico presente in studio è composto esclusivamente da personale ospedaliero e congiunti degli ospiti della settimana.