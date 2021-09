American Underdog: Zachary Levi è il campione Kurt Warner nel teaser del biopic

Lionsgate ha pubblicato il teaser trailer di American Underdog, drammatico biopic incentrato sulla figura di Kurt Warner. Nel cast Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid.

Il teaser ci offre un'anteprima delle sfide che Kurt Warner ha dovuto affrontare prima di avere finalmente la possibilità di diventare il campione della NFL che è destinato a essere.

American Underdog racconterà la storia di Kurt Warner (Zachary Levi), che ha lavorato come commesso in un supermercato ed è poi diventato il MVP del campionato NFL, il miglior giocatore del Super Bowl e un quarterback celebrato nella Hall of Fame. Anna Paquin interpreta Brenda Warner, la moglie dello sportivo.

Kurt Warner ha condiviso i dettagli della sua incredibile vita nel libro All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season. Il campione e sua moglie Brenda sono inoltre coinvolti come produttori esecutivi del lungometraggio biografico diretto da The Erwin Brothers che vede nel cast anche Dennis Quaid, Cindy Hogan, Ser'Darius Blain, Adam Baldwin, Bruce McGill, Danny Vinson, Chance Kelly, Hayden Zaller, Cora Kate Wilkerson e Nic Harris.

La sceneggiatura è firmata da Jon Erwin, David Aaron Cohen e Jon Gunn.

Shazam! Fury of the Gods, nuovi costumi per Zachary Levi e gli altri eroi del film (FOTO)

Al momento Zachary Levi è impegnato sul set del sequel Shazam! Fury of the Gods, scatenato cinecomic che vedremo al cinema a partire da giugno 2023.