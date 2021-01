Anna Paquin tra i protagonisti di American Underdog: The Kurt Warner Story

Anna Paquin sarà la protagonista di American Underdog: The Kurt Warner Story accanto a Zachary Levi che sarà la star del progetto tratto da una storia vera.

Il lungometraggio sarà distribuito da Lionsgate e sarà scritto basandosi sulle interviste rilasciate dal campione e sulla sua autobiografia.

American Underdog racconterà la storia di Kurt Warner, parte affidata a Zachary Levi, che ha lavorato come commesso in un supermercato ed è poi diventato il MVP del campionato NFL, il miglior giocatore del Super Bowl e un quarterback celebrato nella Hall of Fame.

Anna Paquin, nel film, avrà la parte di Brenda Warner, la moglie dello sportivo.

Kurt Warner ha condiviso i dettagli della sua incredibile vita nel libro All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season".

Il campione e sua moglie Brenda sono inoltre coinvolti come produttori esecutivi del lungometraggio biografico.

Alla regia ci sono Jon e Andrew Erwin che avevano già scelto Levi per una delle parti principali di Unbreakable Boy.

Anna Paquin ha recentemente recitato nel film The Irishman e nell'ultima stagione di The Affair.