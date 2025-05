Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Patrick, sogna di recitare nel nuovo American Psycho

Patrick Schwarzenegger si candida pubblicamente per interpretare Patrick Bateman nel nuovo adattamento di American Psycho diretto da Luca Guadagnino e scritto da Scott Z. Burns. L'attore, reduce dal successo in The White Lotus, rincorre da mesi questo ruolo cult, portato al cinema nel 2000 da Christian Bale. Guadagnino promette un adattamento inedito, lontano dal remake classico.

Schwarzenegger come American Psycho

C'è un'eco affilata nei corridoi di Hollywood, e ha il volto determinato di Patrick Schwarzenegger. Reduce dall'esperienza nella serie HBO The White Lotus, l'attore ha espresso con entusiasmo il desiderio di calarsi nei panni - elegantemente insanguinati - di Patrick Bateman, protagonista del nuovo adattamento di American Psycho firmato Luca Guadagnino. Rispondendo su X a un fan che lo suggeriva per il ruolo, Schwarzenegger ha scritto con un sorriso complice: "Non vorrei altro ;)".

Non è la prima volta che manifesta questa ambizione: già nell'ottobre scorso, alla notizia del progetto Lionsgate, aveva dichiarato che interpretare Bateman sarebbe stato "il mio sogno". E se i social sono spesso teatro di desideri destinati a svanire, questo, invece, ha tutta l'aria di una candidatura intenzionale e insistita.

Il progetto, affidato alla regia raffinata e viscerale di Luca Guadagnino e alla penna di Scott Z. Burns, non sarà un semplice remake del film cult del 2000 con Christian Bale. Piuttosto, una nuova trasposizione del romanzo di Bret Easton Ellis del 1991, che all'epoca scioccò e sedusse per la sua estetica tagliente e il ritratto disturbante di un'America ossessionata da potere, apparenza e violenza. Censurato in vari Paesi, il libro rimane uno degli specchi più crudi e stilizzati della società consumista. Secondo fonti vicine al progetto, lo studio era alla ricerca di un approccio originale da tempo, e dopo alcuni incontri, Guadagnino è apparso come il regista ideale per restituire nuova linfa a una figura tanto affascinante quanto inquietante. A questo punto, non resta che capire se la campagna social di Schwarzenegger riuscirà a convincere: del resto, Patrick che sogna Patrick ha già qualcosa di narrativamente perfetto.