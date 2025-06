American Psycho: Christian Bale si è ispirato a Tom Cruise per il suo Patrick Bateman

L'iconica performance di Christian Bale in American Psycho ha una fonte d'ispirazione sorprendente: la star hollywoodiana Tom Cruise.

L'interpretazione disturbante e affascinante di Christian Bale nei panni di Patrick Bateman in American Psycho è diventata nel tempo una delle più emblematiche del cinema moderno.

L'attore ha saputo portare sullo schermo un personaggio freddo, ossessivo e profondamente disturbato, riuscendo a renderlo inquietante ma al tempo stesso credibile. Ma ciò che molti non sanno è che, per costruire questo ruolo così estremo, Bale si è ispirato a una figura reale... e inaspettata.

A sorpresa, l'attore britannico non ha studiato il comportamento di serial killer veri o consultato profili psicologici clinici. L'ispirazione per Bateman, infatti, è arrivata da una fonte decisamente pop e nota al grande pubblico: Tom Cruise.

Le interviste di Tom Cruise hanno ispirato Christian Bale in American Psycho

Secondo quanto rivelato dalla regista del film Mary Harron, durante la preparazione del personaggio Bale le telefonò entusiasta, raccontandole di aver trovato il modello perfetto per Bateman guardando un'intervista rilasciata da Cruise nel talk show di David Letterman. Ciò che colpì Bale fu "l'intensità amichevole" dell'attore, accompagnata però da un'espressione glaciale: "Non c'era nulla dietro gli occhi".

Christian Bale è Patrick Bateman in American Psycho

È proprio quell'energia apparentemente vuota e controllata che convinse Bale a modellare il comportamento di Patrick Bateman su quel tipo di presenza scenica. Il suo sorriso forzato, il tono eccessivamente cordiale e i modi quasi robotici non sono frutto del caso, ma il risultato di una meticolosa osservazione.

Tom Cruise è noto per il suo carisma travolgente e l'energia costante, qualità che lo hanno reso una figura centrale a Hollywood. Tuttavia, alcuni spettatori - e a quanto pare anche Bale - hanno percepito una certa artificialità nella sua maniera di porsi, quasi come se interpretasse un ruolo anche nella vita reale. Questa caratteristica ha reso Cruise un modello perfetto per il Patrick Bateman cinematografico di Bale.

Christian Bale in una scena di American Psycho

American Psycho, tratto dal romanzo cult di Bret Easton Ellis, è stato inizialmente oggetto di polemiche per i suoi contenuti estremi, ma oggi è considerato un'opera di culto, anche grazie all'incredibile prova di Bale. E sapere l'ispirazione che si nasconde dietro quell'interpretazione rende il tutto ancora più affascinante.