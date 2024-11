American Psycho: Jacob Elordi probabile protagonista del remake di Luca Guadagnino

Da qualche settimana si dice che Luca Guadagnino stia puntando Jacob Elordi per interpretare il suo Patrick Bateman nel remake di American Psycho. TheInSneider fa eco a queste voci nella sua ultima newsletter.

Non è ancora una cosa certa, ma Elordi rappresenterebbe il casting perfetto. Ha l'aspetto, il fascino e l'atteggiamento giusto per interpretare Bateman. L'anno scorso Elordi ha recitato in Priscilla e nell'oscuro Saltburn; dovrebbe girare la terza stagione di Euphoria all'inizio del 2025.

Secondo quanto appreso finora, American Psycho di Guadagnino non sarà ambientato negli anni '80, ma sarà una rivisitazione in chiave moderna del romanzo di Bret Easton Ellis. La Lionsgate ha ingaggiato Scott Z. Burns per la sceneggiatura.

Il remake della Lionsgate sarà prodotto dalla Frenesy Films e realizzato da Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del film originale del 2002, attraverso la sua società Pressman Film.

Un cult intramontabile

Il romanzo di Ellis è stato un'opera innovativa e controversa quando è stato pubblicato nel 1991, non solo per l'iconico investment banker di Manhattan trasformato in serial killer, ma anche per l'incredibile attenzione ai dettagli del mondo in cui si inserisce, nonché per la violenza grafica del suo protagonista, che ha portato alla censura in diversi Paesi.

Christian Bale è il serial killer di American Psycho

Nel primo film Christian Bale ha interpretato il protagonista serial killer Patrick Bateman, diretto da Mary Harron. Come anticipato in precedenza, il film di Guadagnino sarà un nuovo adattamento del romanzo di Ellis. La proprietà è qualcosa che lo studio sta tentando di decifrare da tempo e, dopo i recenti incontri con Guadagnino, i dirigenti hanno ritenuto che fosse la scelta perfetta per apportare una nuova versione.

"Siamo entusiasti di aggiungere un altro regista d'élite alla nostra lista di film in uscita. Luca è un artista brillante e il visionario perfetto per creare una nuova interpretazione di questo potente classico", ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group.