American Psycho, Christian Bale: 'Mi avevano detto che avrebbe distrutto la mia carriera'

Nonostante oggi siamo perfettamente consapevoli del fatto che con American Psycho Christian Bale ha dato la svolta definitiva alla sua carriera a Hollywood, all'attore Premio Oscar fu suggerito più volte di non accettare la parte di Patrick Bateman, poiché gli sarebbe distrutto la carriera.

All'epoca della lavorazione del film, tutti volevano Leonardo DiCaprio nel ruolo di protagonista, ma la regista Mary Harron aveva sempre avuto Bale in mente. Lo stesso attore ha ricordato di come gli venisse sconsigliato spesso di partecipare al film:

"Ho ricevuto un sacco di telefonate che mi dicevano che sarebbe stato un suicidio per la mia carriera... molte persone lo paragonavano a Anthony Perkins in 'Psycho' e dicevano che una volta che interpreti un cattivo come quello non puoi più interpretare nient'altro, perché sei bloccato nell'immaginario di tutti come quella persona".

Al contrario, grazie alla sua interpretazione in American Psycho, Bale fu scelto come nuovo Bruce Wayne/Batman da Christopher Nolan per il suo Batman Begins e avrebbe iniziato una prolifica collaborazione con l'attore. Bale ha poi vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter.