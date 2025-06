American Psycho: Luca Guadagnino sceglie Patrick Schwarzenegger come protagonista?

Il regista italiano potrebbe aver trovato il 'suo' Patrick Bateman per la nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Bret Easton Ellis.

Tra i progetti più interessanti in cantiere per Luca Guadagnino si distingue il remake di American Psycho e naturalmente, i nomi per il casting di Patrick Bateman circolano da parecchi mesi.

Chi sarà l'erede di Christian Bale nella nuova versione per il grande schermo del romanzo di Bret Easton Ellis dopo la prima trasposizione del 2000 firmata da Mary Harron?

Patrick Schwarzenegger potrebbe essere il protagonista di American Psycho

L'ultimo nome che circola è quello di Patrick Schwarzenegger, messosi in luce nella terza stagione di The White Lotus. Lo stesso attore, lo scorso aprile alimentò queste voci su X, ammettendo di essere molto interessato alla parte.

Nonostante sia poco conosciuto al grande pubblico, Patrick Schwarzenegger parteciperà presto a Love of Your Life insieme a Margaret Qualley, un dramma romantico prodotto da Amazon/MGM.

Christian Bale in una scena di American Psycho

Anche Christian Bale, all'epoca del film di Mary Harron, era praticamente estraneo al cinema mainstream e divenne famoso anche grazie al successo di American Psycho. Nel film recitarono anche Willem Dafoe, Jared Leto, Justin Theroux, Bill Sage, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon e Samantha Mathis. Rispetto al prossimo progetto, il film di Harron si concentrava maggiormente sulla satira horror.

Gli altri nomi in lizza e i dettagli del progetto di Luca Guadagnino

In un primo momento, il nome maggiormente 'chiacchierato' era quello del candidato all'Oscar Austin Butler ma successivamente non sono arrivate conferme sulla sua candidatura.

Luca Guadagnino alla Mostra del Cinema di Venezia

La sceneggiatura del nuovo American Psycho di Luca Guadagnino è firmata da Scott Z. Burns e non sarà un remake del film del 2000 bensì una nuova versione del romanzo di Ellis, ponendo maggiormente l'accento sull'erotismo presente nel libro.

Attualmente, Guadagnino è impegnato nella lavorazione di Artificial, un nuovo film sull'IA che entrerà in produzione durante l'estate.