American Psycho: per il suo personaggio Christian Bale si è ispirato a... Tom Cruise

Christian Bale ha rivelato di aver costruito il personaggio del folle Patrick Bateman di American Psycho usando come fonte di ispirazione... Tom Cruise e la sua apparizione allo show di David Letterman.

Christian Bale è il serial killer di American Psycho

Patrick Bateman, protagonista di American Psycho, è uno yuppie violento e ossessivo, creato come una sorta di grottesca parodia dei valori dominanti negli anni '80. Per il ruolo, la regista Mary Harron ha svelato di aver quasi perso la regia di American Psycho per aver preferito Christian Bale a Leonardo DiCaprio. Ma quale è stata la fonte di ispirazione di Bale per la sua eccezionale performance? Tom Cruise! Come spiega Mary Harron:

"Abbiamo parlato di come Patrick Bateman sembrasse un marziano, abbiamo immaginato il suo aspetto e look come se provenisse da un altro pianeta. Un giorno Chris mi ha chiamato e mi ha detto che aveva visto Tom Cruise da David Letterman ed era stato catturato dalla sua energia."_

Tom Cruise compare brevemente anche nel romanzo di American Psycho. Il divo, infatti, vive nello stesso edificio di Patrick Bateman e a un certo punto i due si incontrano. Non sappiamo se questo dettaglio abbia contribuito a influenzare la performance di Christian Bale che cita, però, come modello l'intervista con David Letterman che trovate di seguito:

Ecco cosa ha dichiarato al riguardo lo stesso Christian Bale a GQ: "Se un alieno fosse atterrato sulla Terra a quell'epoca e fosse andato in cerca di un maschio alfa nel mondo degli affari, Tom Cruise sarebbe stato senza dubbio un modello di riferimento da emulare."