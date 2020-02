Christian Bale: "Sul set di American Psycho dicevano che ero un pessimo attore"

Con la sua interpretazione del serial killer in American Psycho, Christian Bale ha dato una spinta notevole ad una straordinaria carriera costellata di ruoli magnifici, trasformazioni incredibili e riconoscimenti. Eppure ai tempi, sul set, tutti pensavano che Bale fosse un pessimo attore. Lo ha rivelato lo stesso Christian Bale aggiungendo che allora era completamente all'oscuro di quello che dicevano gli altri colleghi sul suo conto.

Christian Bale è Patrick Bateman in una scena di American Psycho

Josh Lucas e Christian Bale recentemente hanno recitato insieme in Le Mans '66 - La grande sfida, ma i due avevano già collaborato insieme ai tempi di American Psycho di Mary Harron, tratto dall'omonimo (e controverso) romanzo di Bret Easton Ellis. "Io e Josh Lucas abbiamo fatto un film insieme di recente e mi ha aperto gli occhi su qualcosa di cui non sapevo nulla" - ha raccontato Bale - "Mi ha detto che tutti gli altri attori pensavano che fossi il peggior attore che avessero visto. E mi ha detto che continuavano a guardarmi e a parlare di me, dicendo: "Perché Mary ha insistito per scritturare questo tizio? È terribile" Quando hanno visto il film finito però, hanno cambiato idea. E io ero completamente all'oscuro di queste critiche."

American Psycho vedeva l'eccezionale interprete de Il cavaliere oscuro nei panni dello yuppie psicopatico Patrick Bateman, ossessionato dalla forma fisica e dagli status symbol del rampantismo high level, che non esita a eliminare fisicamente tutti coloro che intralciano la sua scalata al successo, ma anche squillo di lusso e senzatetto. Per il suo ruolo Christian Bale ha raccontato in passato di essersi ispirato a Tom Cruise dopo aver visto un'intervista del collega in TV.

Di recente la regista di American Psycho, Mary Harron ha raccontato che il film ebbe un'accoglienza controversa a Sundance, e molti non sapevano come reagire alle scene più cruente e grottesche della pellicola. Kevin Smith addirittura ha detestato il film al punto tale da essersi rifiutato di pranzare con la sceneggiatrice Guinevere Turner.