American Psycho: Chloë Sevigny vuole tornare nel remake di Luca Guadagnino

Uno dei volti noti del film originale American Psycho è pronto a tornare in scena. Chloë Sevigny, che nel film del 2000 interpretava Jean, la riservata segretaria di Patrick Bateman (allora interpretato da Christian Bale), ha raccontato a IndieWire di aver chiesto direttamente a Luca Guadagnino di poter tornare nel remake attualmente in lavorazione.

Le parole di Chloë Sevigny

"Quando ho saputo che Luca Guadagnino forse stava lavorando a una nuova versione di American Psycho - non ero sicura fosse confermato al 100%, pensavo stesse girando un film sulla Seconda Guerra Mondiale - gli ho proposto di riprendere il ruolo di Jean, magari con un ringiovanimento digitale", ha dichiarato l'attrice. "Pensavo potesse essere qualcosa di suo interesse, un concetto intrigante: la stessa attrice nello stesso ruolo, a distanza di anni. Ma lui ha risposto che forse penserà a un'altra parte per me".

Christian Bale e Chloë Sevigny in una scena di American Psycho

Sevigny ha già avuto modo di collaborare con Guadagnino nel suo nuovo thriller After the Hunt, dove recita al fianco di Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Michael Stuhlbarg. Il film segue le vicende di una docente universitaria coinvolta in una complessa situazione morale e professionale, quando un'accusa lanciata da uno studente mette in pericolo un segreto sepolto del suo passato. Le riprese principali si sono svolte a Londra tra luglio e agosto 2024, mentre l'uscita in sala è prevista ad ottobre.

Il remake di American Psycho

Il nuovo American Psycho targato Guadagnino è ancora in fase preliminare: le riprese non sono iniziate, ma Austin Butler (Elvis, Dune: Parte Due) è stato già scelto per interpretare Patrick Bateman. La scelta non è stata apprezzata da tutti, ma Guadagnino ha rassicurato al CinemaCon che la sceneggiatura "sta venendo fuori molto bene".

Christian Bale in una scena di American Psycho

Anche Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold, ha dichiarato pubblicamente il desiderio di far parte del progetto. Non è escluso che il regista possa riservare una parte anche per lui.