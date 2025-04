American Psycho, Christian Bale non fu scelto per il ruolo principale all'inizio: chi avevano scelto prima?

Prima che American Psycho squarciasse gli schermi nel 2000, il film ha vissuto un iter produttivo degno di un thriller paranoico, tra diversi cambi di registi, licenziamenti, grandi ritorni e attori annunciati che poi sono stati sostituiti. Tra questi cambiamenti, c'è anche il ruolo principale: all'inizio Christian Bale non era stato scritturato ma al suo posto era stato annunciato Leonardo Di Caprio.

American Psycho, il delitto perfetto di Christian Bale

Tratto dall'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis - che nel 1990 fu addirittura rifiutato dal suo primo editore - il progetto ha attraversato un vero e proprio labirinto creativo. Stuart Gordon voleva portarlo al cinema con Johnny Depp, David Cronenberg flirtò con la regia, e persino Leonardo DiCaprio fu annunciato come protagonista da Lionsgate durante il Festival di Cannes del '98. Il suo coinvolgimento, fresco del successo di Titanic, costò il posto alla regista Mary Harron, che fu temporaneamente sostituita da Oliver Stone. Ma quando DiCaprio scelse di naufragare altrove, accettando The Beach, Harron e Christian Bale tornarono al timone. Una vendetta cinematografica dal gusto decisamente noir.

Christian Bale in American Psycho

Harron, nonostante la distanza iniziale dal romanzo e le riserve sulla violenza, comprese subito di avere per le mani qualcosa di più di un horror: un ritratto impietoso e grottesco dell'avidità yuppie. "Fin dall'inizio Mary aveva una visione molto precisa del tono", ha raccontato il produttore Alessandro Camon. "Per lei era una commedia nera e un film d'epoca". La regista scelse di lavorare con la sceneggiatrice Guinevere Turner per riscrivere lo script, e puntò tutto su Bale, allora ancora outsider ma dotato di uno sguardo magnetico e una determinazione inquietante.

Il risultato, tra smorfie al neon e monologhi su Phil Collins, si rivelò un successo tardivo. Uscito il 14 aprile 2000, il film incassò "solo" 34 milioni di dollari, ma è diventato un cult grazie anche alla sua riscoperta sui social, dove meme e gif hanno trasformato Patrick Bateman in un'icona generazionale.

Bill Sage, parte del cast originario e presente anche durante il breve regno di Stone, ha commentato: "Non sarebbe diventato il classico che è oggi se non fosse passato per le mani di Mary". E ora, a distanza di 25 anni, Luca Guadagnino è pronto a rimettere mano al mito per una nuova versione targata Lionsgate. Stavolta vedremo Leonardo Di Caprio?