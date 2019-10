American Pie: Jason Biggs e Shannon Elizabeth pronti per un reboot

Le star di American Pie, Jason Biggs e Shannon Elizabeth, sono pronte a recitare in un eventuale reboot, se questo verrà mai realizzato.

Le star di American Pie, Jason Biggs e Shannon Elizabeth, sarebbero pronte a recitare in un reboot della commedia scollacciata. I due attori, riuniti sul red carpet di Jay and Silent Bob Reboot, hanno ammesso che dopo vent'anni sarebbero pronti a tornare a recitare in una nuova versione della commedia che gli ha donato la fama.

Jason Biggs e Shannon Elizabeth in una scena di American Pie

"Sono sempre pronto" ha ammesso Jason Biggs. "Non mi sentirete mai riluttante, ma non sento parlare di questo progetto da un bel po' di tempo."

In American Pie, Jason Biggs interpretava l'eccentrico Jim Levenstein, sempre a caccia di ragazze, mentre la collega Shannon Elizabeth era Nadia, studentessa straniera di cui molti si erano infatuati.

Biggs ha proseguito: "E' stato il lavoro in cui mi sono divertito di più. Adoro il cast, e adoro il mio personaggio. Devono succedere un sacco di cose perché si realizzi il reboot, ma teniamo le dita incrociate."

Anche Shannon Elizabeth è molto propensa a un reboot di American Pie: "Credo che i reboot siano grandiosi perché puoi parlare a una nuova generazione, dai la possibilità a un giovane cast di fare il film rendendo la storia più moderna e attuale. Non credo che sia mai una cosa brutta."

American Pie ha avuto una notevole quantità di sequel e progetti direct-to-video; nel 2012 c'è stato anche un film-reunion: American Pie - Ancora insieme.