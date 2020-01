American Hustle, su Netflix in streaming da oggi!

American Hustle arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la pellicola di David O Russell con Jennifer Lawrence e Christian Bale!

American Hustle arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il particolare crime drama di David O Russell con un cast da urlo, da Jennifer Lawrence a Amy Adams, da Christian Bale a Bradley Cooper.

Il film di David O. Russell racconta la storia di un brillante impostore, Irving Rosenfeld (interpretato da Christian Bale), che, insieme alla sua seducente e scaltra amante Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a collaborare con un agente dell'FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso li catapulta in un affascinante ma pericoloso mondo di faccendieri, intermediari del potere e mafiosi. Il loro obiettivo è Carmine Polito (Jeremy Renner, l'appassionato, irascibile politico del New Jersey, che si ritroverà preso tra le maglie dei geni della truffa e i Federali. Intanto l'imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence), potrebbe essere l'elemento che farà crollare il castello di finzioni.

American Hustle è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dei premi del 2014: 10 le nomination agli Oscar, 0 le vittorie per le categorie Miglior Film, Miglior Attore Protagonista, Migliore Attrice Protagonista, Migliore Attrice Non Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Migliori Costumi, Miglior Montaggio, Miglior Regia, Migliore Scenografia e Migliore Sceneggiatura Originale.

American Hustle - L'apparenza inganna è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.