American Hustle, Christian Bale: "Ho difeso Amy Adams dal regista David O. Russel"

A quanto pare il set di American Hustle non è stato tutto rose e fiori. Amy Adams si sarebbe più volte scontrata con il regista David O. Russell ed è stato Christian Bale a fare da mediatore.

American Hustle: Amy Adams in una scena del film nei panni dell'inglese Sydney Prosser

L'attore ha voluto ricordare l'accaduto in una recente intervista per GQ: "Se posso capire l'origine dei problemi, il mio istinto è quello di fare da mediatore e cercare di risolverli. Si tratta della mia natura, cerco di sedermi e capire cosa sia successo per fare in modo che tutto si risolva ed è quello che ho fatto con Amy".

In una passata intervista, Amy Adams aveva rivelato di come il regista l'avesse condotta alle lacrime sul set e di aver scoperto soltanto tramite una mail di essere pagata molto meno rispetto ai colleghi di sesso maschile. Nonostante l'accaduto, Christian Bale ha voluto elogiare il film e l'intero team: "Sono tutti fenomenali. Io ho fatto quello che ritenevo fosse opportuno, nel pieno stile del mio personaggio Irving, che non si tira indietro dinnanzi a niente".

Amy Adams non è stata l'unica star a parlare male di Russell, citando il suo comportamento tossico sul set. Nel 2000 George Clooney affermò che Russell urlava e umiliava alcune persone sul set di Three Kings, tra cui il cameraman e il supervisore della sceneggiatura.

Nel 2004, poi, un video dal set di I Heart Huckabees mostrava Russell litigare con la star Lily Tomlin, che si lamentava di una "raffica di cambiamenti", e prendere a calci gli oggetti di scena mentre urlava profanità alla Tomlin. Nel 2015, TMZ ha riportato che Russell e Jennifer Lawrence hanno avuto un'accesa conversazione sul set di Joy.