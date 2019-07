American Horror Story: 1984, Sarah Paulson sarà una presenza limitata

In American Horror Story: 1984 l'attrice Sarah Paulson sarà una presenza limitata a causa dei suoi impegni in Ratched.

American Horror Story: 1984 non avrà tra i suoi protagonisti Sarah Paulson: l'attrice apparirà solo con un piccolo ruolo nella nona stagione della serie antologica prodotta per FX.

La star non perderà comunque l'occasione di partecipare alle riprese dello show in cui è stata una presenza costante fin dalla prima stagione.

Sarah Paulson ha dovuto chiedere a Ryan Murphy un impegno limitato nei nuovi episodi di American Horror Story per concentrarsi su Ratched, la serie Netflix ideata proprio dal creatore dello show antologico.

Il nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming racconterà la storia dell'Infermiera Ratched, personaggio apparso in Qualcuno volò sul nido del cuculo. La storia sarà ambientata nel 1947 e seguirà l'evoluzione del personaggio e i suoi crimini. Nel cast dei diciotto episodi ordinati da Netflix ci saranno anche Sharon Stone, Rosanna Arquette, Cynthia Nixon, Finn Wittrock, Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Hunter Parrish, Amanda Plummer, e Corey Stoll.

American Horror Story: 1984, di cui per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi alla trama, arriverà invece sugli schermi televisivi americani mercoledì 18 settembre.

American Horror Story: Cult, con Election Night, paura e follia nell'America di Trump