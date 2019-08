American Horror Story: 1984, il terrificante poster dei nuovi episodi

American Horror Story: 1985 arriverà sugli schermi di FX il 18 settembre e il nuovo poster mostra una delle protagoniste alle prese con un killer pronto a colpire.

I nuovi episodi dello show antologico creato da Ryan Murphy saranno infatti ambientati a Camp Redwood, un campeggio dove inizieranno ad accadere sanguinosi omicidi. American Horror Story: 1984 renderà omaggio agli slasher movie degli anni Ottanta in stile Venerdì 13 e Scream.

Nel cast dello show ci saranno Emma Roberts, Billie Lourd, Cody Fern, John Carroll Lynch, Leslie Grossman, e Matthew Morrison. Tra i nuovi arrivi nelle puntate inedite spazio poi ad Angelica Ross, DeRon Horton e allo

sciatore

Gus Kenworthy.

Ecco il poster:

American Horror Story: 1984, il poster della serie tv

Sarah Paulson ed Evan Peters, invece, per la prima volta non ritorneranno sul set e anche Billy Eichner non farà parte del cast della nona stagione.

American Horror Story è già stata rinnovata per una decima stagione e ritornerà quindi anche nel 2020.

American Horror Story: i protagonisti di storie da incubo