American Horror Story 10: il trailer dei nuovi episodi

American Horror Story 10 sta per debuttare sugli schermi americani e il trailer regala le prime sequenze della prima parte della decima stagione della serie antologica , intitolata Red Tide, creata da Ryan Murphy.

Nel video che anticipa il debutto dello show previsto per il 25 agosto si assiste all'arrivo di una famiglia in una città costiera. Uno scrittore è infatti alle prese con il blocco dello scrittore, ma lui e la sua famiglia si ritrovano ben presto alle prese con eventi e presenze sovrannaturali e rischi mortali.

La decima stagione della serie American Horror Story si intitolerà Double Feature e nel cast ci saranno molti dei protagonisti "storici" Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Lily Rabe e Finn Wittrock. Al loro fianco spazio anche ad alcuni nuovi membri, tra cui Macaulay Culkin, Neal McDonough e Kaia Gerber.

La serie era stata annunciata attraverso la pubblicazione di un video che mostra delle onde infrangersi sulla spiaggia: "Due storie di terrore in una sola stagione. Una vicino al mare, una vicino alla spiaggia". La nuova stagione avrà come tema principale il mare, i suoi pericoli e le sue creature.

Le due storie potrebbero forse intrecciarsi, ma per ora non è ancora stato confermato questo dettaglio della trama.