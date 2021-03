American Horror Story 10: Ryan Murphy svela il titolo della nuova stagione

American Horror Story 10, grazie a un post condiviso su Instagram da Ryan Murphy, ha finalmente un titolo ufficiale: Double Feature.

Il regista e produttore della serie antologica ha compiuto l'annuncio pubblicando un video online che anticipa l'atmosfera delle nuove puntate mostrando delle onde che si infrangono su una spiaggia.

Ryan Murphy ha scritto online: "Il titolo di American Horror Story è Double Feature. Due terrificanti storie... Una stagione". Uno dei racconti proposti nelle puntate sarà ambientato in mare, mentre il secondo si svolgerà in spiaggia.

Il produttore aveva condiviso una settimana fa una foto di Macaulay Culkin e Leslie Grossman che camminavano in spiaggia a Provincetown, location dove sono ambientati i teaser pubblicati sui social. Nel maggio 2020 Murphy aveva già anticipato l'ambientazione in spiaggia con una foto.

La produzione della decima stagione di American Horror Story, come accaduto in passato, è avvolta dalla segretezza e online non sono emersi potenziali anticipazioni riguardanti la trama di questo nuovo capitolo della storia.

Finn Wittrock, una delle presenze ormai "fisse" del cast del progetto antologico ha però anticipato che sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Nel cast delle puntate inedite ci saranno, oltre a Macaulay Culkin e Leslie Grossman, anche Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Frances Conroy.