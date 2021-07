American Horror Story 10: il teaser e il poster dei nuovi episodi

American Horror Story 10 sta per arrivare sugli schermi americani e online sono stati condivisi un teaser e il poster ufficiale di Double Feature.

American Horror Story 10 ha ora un poster e un teaser ufficiali che anticipano qualche dettaglio dell'attesa stagione intitolata Double Feature.

Ryan Murphy ha infatti condiviso online i nuovi materiali promozionali dedicati allo show che tornerà sugli schermi americani il 25 agosto e nel video si vedono creature dall'aspetto alieno ed eventi terrificanti che si svolgono in mare e lungo una strada.

La decima stagione della serie American Horror Story si intitolerà Double Feature. Le nuove puntate dello show creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, saranno in onda su FX on Hulu a partire dal 25 agosto. Nel cast ci saranno molti dei protagonisti "storici" Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Lily Rabe e Finn Wittrock. Al loro fianco spazio anche ad alcuni nuovi membri, tra cui Macaulay Culkin, Neal McDonough e Kaia Gerber.

La serie è stata annunciata attraverso la pubblicazione di un video che mostra delle onde infrangersi sulla spiaggia: "Due storie di terrore in una sola stagione. Una vicino al mare, una vicino alla spiaggia". La nuova stagione avrà come tema principale il mare, i suoi pericoli e le sue creature.

La novità più interessante è che in una sola stagione di American Horror Story vedremo ben due storie e non sappiamo se, lungo la strada, le due vicende separate finiranno per intrecciarsi o meno: avremo un solo ed unico capitolo o continueranno ad essere due racconti separati fino alla fine?