American Horror Story 10: Macaulay Culkin nel cast

Macaulay Culkin è una delle new entry nel cast di American Horror Story 10, come svelato dal creatore Ryan Murphy.

American Horror Story 10 ha trovato i suoi protagonisti e nel cast ci saranno anche le star Macaulay Culkin e Sarah Paulson.

L'annuncio è stato compiuto dal creatore del progetto antologico, Ryan Murphy, con un post condiviso su Instagram in cui svela il nome degli interpreti che saranno impegnati sul set.

Il video che regala l'interessante anticipazione riguardante la decima stagione di American Horror Story è sulle note di Dead of Night, di Orville Peck.

Tra i ritorni ci saranno Sarah Paulson ed Evan Peters, assenti nel mondo di Ryan Murphy solo nel caso della nona stagione.

Nel cast anche Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

Per ora FX non ha rilasciato i dettagli degli eventi che saranno al centro della storia raccontata nelle puntate inedite dopo il salto nel passato, nel 1984, in occasione della nona stagione.

I fan stanno già ipotizzando dei possibili legami con i personaggi apparsi nel passato, tuttavia non resta che attendere per scoprire qualche anticipazione in più.