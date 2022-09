American Born Chinese: primo sguardo a Michelle Yeoh nella serie Disney+ (VIDEO)

Una delle novità annunciate al D23 Expo è stata la serie American Born Chinese, basata su una famosa graphic novel e interpretata da Michelle Yeoh, in arrivo prossimamente su Disney+.

Una featurette lanciata durante il D23 Expo offre un primo sguardo alla serie American Born Chinese, nuovo show targato Disney+ che vedrà tra i protagonisti anche l'attrice Michelle Yeoh.

Tutto questo è stato annunciato durante la famosa convention D23 Expo, dove la Disney ha presentato tutti i progetti futuri, facendo esaltare i fan in tutto il mondo. Tra questi sono stati svelati i primi dettagli di American Born Chinese, di cui è stata anche mostrata una prima featurette in cui vediamo l'attrice Michelle Yeoh, che nello show interpreterà una dea mitologica.

Nella clip, l'attrice già vista in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dichiara riguardo alla serie in cui è protagonista: "È molto divertente, ha un registro magico, c'è un sacco di azione. È proprio un viaggio magico, è questa secondo me l'essenza di Disney+"

La graphic novel a cui si ispira la serie, intitolata American Born Chinese, racconta la storia di Jin Wang (Ben Wang), un adolescente medio che si destreggia tra la vita sociale del liceo e la vita familiare. Quando incontra un nuovo studente il primo giorno dell'anno scolastico, più mondi si scontrano poiché Jin viene inconsapevolmente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.