American Born Chinese: Michelle Yeoh e Ke Huy Quan nelle prime foto della serie per Disney+

I due grandi protagonisti di Everything Everywhere All At Once si riuniranno nella serie per Disney+ ispirata alla graphic novel di Gene Luen Yang.

Dopo il grande successo ottenuto ai Golden Globe di quest'anno con Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan sono pronti a riunirsi nel cast di American Born Chinese, un'action-comedy ispirata alla graphic novel di Gene Luen Yang.

La serie sarà diretta da Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, scritta e prodotta da Kelvin Yu e da suo fratello Charles Yu, in collaborazione con l'autore dell'opera originale, Melvin Mar e Jake Kasdan.

American Born Chinese racconterà la storia di un adolescente, Jin Wang, alle prese con la sua vita al liceo e quella in casa, in una famiglia di immigrati. Quando il ragazzo incontra un nuovo studente straniero durante il primo giorno di scuola, si ritrova involontariamente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi. Arriverà su Disney+ in primavera.

Kelvin Yu, che sarà showrunner della serie, ha dichiarato: "Il libro di Gene Luen Yang è un punto fermo nella letteratura americana ed è profondamente importante per un'intera generazione di lettori. Destin Daniel Cretton e Melvin Mar sono narratori del più alto livello immaginabile. Fare parte del progetto è così eccitante e un vero onore".