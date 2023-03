American Born Chinese: il primo teaser trailer riunisce Michelle Yeoh e Ke Huy Quan

Il nuovo teaser trailer di American Born Chinese ci ha dato un assaggio della serie tv di Disney+ con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu. Oltre a riunire i protagonisti di Everything Everywhere All at Once, questo progetto (già anticipato da alcune fotografie dal set) promette un racconto dall'atmosfera molto affascinante e coinvolgente.

Basato sulla graphic novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese racconta la storia di Jin Wang (Ben Wang), un adolescente che dopo aver incontrato un nuovo studente il primo giorno dell'anno scolastico, viene coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.

Nel trailer, pubblicato sul canale YouTube di Disney+, vediamo i protagonisti all'opera in un contesto che fonde elementi magici e spirituali all'azione folle degli sviluppi.

Diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), scritto da Kelvin Yu e Charles Yu, con il primo come showrunner, e prodotto Melvin Mar, Jake Kasdan e Cretton stesso, la serie debutterà il 24 maggio. Nel suo cast troviamo: Yeo Yann Yann, Chin Han, Jimmy Liu, Sydney Taylor, Daniel Wu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu.