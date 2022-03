Ambulance: il nuovo trailer ricco di azione del film con Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II

Ambulance, il nuovo film diretto da Michael Bay, arriverà il 23 marzo nelle sale cinematografiche e il nuovo trailer regala molte scene d'azione e anticipazioni.

Nel video si vede infatti cosa accade quando i due protagonisti cercano di compiere una rapina, ma qualcosa non va come sperato e devono impossessarsi di un'ambulanza per poter provare a fuggire. I due vengono ritratti tra telefonate a casa, momenti all'insegna della musica e inseguimenti adrenalinici.

Ambulance, il nuovo progetto di Michael Bay la cui uscita è stata più volte posticipata, racconta la storia di due criminali che prendono in ostaggio un'ambulanza dopo che la loro rapina in banca va terribilmente storta. Nel cast ci sono, oltre ai protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, anche Eiza Gonzalez, Devan Chandler Long e Garret Dillahunt.

Nel cast del film, scritto da Chris Fedak, ci sono anche A Martinez, Keir O'Donnell, e Moses Ingram.