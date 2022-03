Michael Bay parla degli effetti visivi di Ambulance: "La computer grafica è una me..a"

Sebbene Ambulance sia a poche settimane dall'uscita negli Stati Uniti, Michael Bay ha ammesso di non essere completamente soddisfatto degli effetti visivi: il regista del blockbuster, celebre per le sue elaborate sequenze d'azione, ha dichiarato di non essere soddisfatto dell'aspetto della computer grafica presente nella pellicola.

In un'intervista promozionale di Les Cinémas Pathé Gaumont, Bay ha espresso la sua enfasi a proposito delle acrobazie presenti in Ambulance prima di ammettere di essere molto insoddisfatto a proposito di alcuni momenti del film che richiedevano l'utilizzo di effetti digitali.

"Tutte quelle esplosioni e le macchine che si ribaltano, è tutto reale. È tutto dal vivo e reale. Sembra molto pericoloso e potrebbe essere molto pericoloso se non sai cosa diavolo stai facendo. La maggior parte sono vere acrobazie. Non c'è molta CGI nel film", ha spiegato il regista. "Anche perché buona parte della computer grafica è una merda in questo film. Ci sono un paio di scene di cui non sono affatto soddisfatto."

Il filmato dell'intervista di Michael Bay è stato condiviso su Twitter da David F. Sandberg e alcuni dei follower di quest'ultimo hanno interpretato il tweet del regista come una critica Bay, responsabile di aver denigrato il lavoro svolto dagli artisti degli effetti visivi in ​​post-produzione.