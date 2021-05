Amazon vuole acquistare MGM per il suo catalogo di 4.000 film

Amazon sarebbe interessata all'acquisto del colosso MGM per mettere le mani sul suo catalogo di 4.000 film, le trattative sarebbero in corso.

Amazon starebbe cercando di espandere la sua presenza a Hollywood attraverso l'acquisizione della MGM, storica compagnia di produzione che possiede un catalogo di oltre 4.000 titoli. Secondo alcuni report, il gigante della tecnologia avrebbe da settimane avviato i negoziati per l'acquisizione di MGM per circa 9 miliardi di dollari.

La notizia della possibile acquisizione, riportata da Indiewire, non suona come una sorpresa. In autunno si è sparsa la voce che MGM si stava preparando a una vendita seguita da possibili speculazioni su un'offerta da parte di Apple. Adesso scopiamo che un altro gigante dell'hi tech potrebbe essere interessato ad acquisire MGM, si tratterebbe proprio di Amazon.

Solo poche ore fa AT&T ha annunciato la fusione tra Warner Media e Discovery in un accordo da 43 miliardi di dollari che riunirà CNN, HBO, Warner Bros., HGTV, OWN Network e Animal Planet sotto un'unica insegna.

MGM, storica casa di produzione del franchise su James Bond, ha cambiato proprietà numerose volte nella sua lunga storia. A far gola ad Amazon sarebbe soprattutto il ricco catalogo che include 4.000 film, inclusi titoli storici come Il silenzio degli innocenti e Rocky, e 17.000 ore di televisione.

Lo scorso anno Amazon ha investito 11 miliardi in film, spettacoli e musica, ma il catalogo della compagnia ha solo otto anni e ambisce a espandersi anche con titoli di peso storico. Restiamo, dunque, in attesa di capire se l'accordo andrà in porto.