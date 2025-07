La terza stagione de L'estate nei tuoi occhi e non solo: tutti i titoli in arrivo a luglio su Prime Video

Nuove serie e film in arrivo su Prime per resistere al caldo di luglio. Ci saranno l'attesa terza stagione de L'estate nei tuoi occhi, i nuovi adattamenti di Ballard dai romanzi di Michael Connelly, il crime di Una notte nell'Idaho: sangue al college e molto altro.

Scopriamo più nel dettaglio quali saranno i titoli di luglio.

Le serie original

Di seguito, le nuove serie Prime che vedremo a luglio sulla piattaforma:

Ballard, dal 9 luglio

Una notte nell'Idaho: sangue al college, dall'11 luglio

L'estate nei tuoi occhi S3, dal 16 luglio

Ballard prosegue l'opera di adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly, attraverso la storia della detective Renée Ballard (Maggie Q), a capo della nuova e mal finanziata divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles, alle prese con i delitti più difficili della città, da tempo archiviati, di cui si occupa con empatia e instancabile determinazione. Mentre è impegnata ad indagare su casi irrisolti da decenni, tra cui la serie di omicidi di un serial killer e un cadavere dall'identità sconosciuta, la detective non tarderà a scoprire una pericolosa cospirazione all'interno della polizia di Los Angeles. Con l'aiuto della sua squadra di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (Titus Welliver), Ballard dovrà affrontare traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali pur di svelare la verità.10 episodi binge.

Questa invece la trama di Una notte nell'Idaho: sangue al college. Il 13 novembre 2022, nel cuore della notte, quattro studenti dell'Università dell'Idaho vengono brutalmente accoltellati a morte in una casa fuori dal campus, nella tranquilla città universitaria di Moscow, nell'Idaho. Tra le famiglie sconvolte e la comunità, abbondano domande e paura. Che cosa è successo? Chi è stato? L'assassino potrebbe essere ancora tra noi a piede libero? E perché proprio quei quattro ragazzi? I colpi di scena e i successivi sviluppi - un'esplosione di indagini sui social media, una caccia all'uomo attraverso gli Stati Uniti, un arresto drammatico e un processo incombente - hanno reso questo crimine una delle storie di maggior risonanza mediatica dell'ultimo decennio, capace di catalizzare l'attenzione, l'immaginazione e la paranoia dell'America come quasi nessun altro caso prima di allora. 4 episodi binge.

L'estate nei tuoi occhi 2: un'immagine della serie

L'estate nei tuoi occhi infine, è un dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È una storia di formazione che parla del primo amore, dei primi cuori infranti e della magia di un'estate perfetta. Basato sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie drama targata Prime Video è diventata un fenomeno culturale e ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo. La prima stagione ha debuttato nell'estate del 2022 ed è diventata la serie numero uno di Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell'estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione. 11 episodi, i primi 2 disponibili dal 16 luglio e i successivi disponibili uno a settimana, fino al 17 settembre.

Altre serie in arrivo

Suits S1-S9, dal 17 luglio

One Piece S13, dal 20 luglio

I film

Questi invece, i film esclusivi di Prime:

Capi di Stato in fuga, dal 2 luglio (film original)

Marked men-oltre le regole, dall'11 luglio (film exclusive)

Shadow force-ultima missione, dal 24 luglio (film exclusive)

Locandina di Capi di stato in fuga

Nella commedia action Capi di Stato in fuga, il Primo Ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il Presidente USA Will Derringer (John Cena) hanno un rapporto non proprio amichevole, ma anzi una vera e propria rivalità sotto gli occhi di tutti che rischia di mettere a repentaglio la "relazione speciale" tra i loro Paesi. Ma quando diventano l'obiettivo di un potente e spietato avversario straniero - che si dimostra più che all'altezza delle forze di sicurezza dei due leader - saranno costretti a fare affidamento sulle uniche due persone di cui possono fidarsi davvero: loro stessi. Aiutati dalla brillante agente dell'MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), dovranno darsi alla fuga e riuscire a lavorare insieme abbastanza a lungo da sventare una cospirazione globale che minaccia l'intero mondo libero.

Marked men-oltre le regole racconta la storia d'amore inaspettata tra Shaw (Taylor), una studentessa di medicina proveniente da una famiglia benestante, e Rule (Stokes), un tatuatore ribelle con uno stile di vita caotico e impulsivo. Shaw ha amato segretamente Rule per anni, ma per lui è sempre stata "Casper", un soprannome affettuoso dovuto al suo colorito pallido. La loro amicizia cambia dopo una notte senza freni che li costringe a confrontarsi con emozioni che non possono più ignorare. Rule gestisce MARKED, un negozio di tatuaggi che condivide con i suoi amici eccentrici. Ancora tormentato dalla morte del suo gemello, Remy, Rule teme che aprirsi a Shaw porti solo a un altro dolore. Nel frattempo, Shaw cerca di conciliare i suoi sentimenti per Rule con le pressioni dei suoi genitori benestanti, che la spingono verso Gabe, il suo ex fidanzato geloso e maniaco del controllo. Man mano che la loro relazione si approfondisce, gelosia, insicurezze e un lutto irrisolto mettono alla prova il loro fragile legame. Insieme, devono decidere: può l'amore tra due persone di mondi così diversi sopravvivere, o si autodistruggerà prima ancora di iniziare?

Locandina di Shadow Force

Kerry Washington (Kyrah) e Omar Sy (Isaac) sono i protagonisti di Shadow force-ultima missione. Entrambi sono ex membri di un'unità internazionale d'élite di assassini conosciuta come "Shadow Force" e hanno infranto le regole innamorandosi e decidendo di lasciare il team per iniziare una nuova vita insieme. Ma il "vissero felici e contenti" non è certo dietro l'angolo: come potrebbe esserlo, quando undici dei più letali assassini al mondo ti danno la caccia per incassare una taglia di venticinque milioni di dollari? Così Kyrah e Issac prendono una decisione difficile per salvare la loro famiglia: separarsi, almeno temporaneamente. Issac si nasconde con Ky, il loro neonato, mentre Kyrah affronta uno a uno coloro che li vogliono morti. Ma quanto passerà prima che madre e padre siano costretti a combattere di nuovo fianco a fianco per proteggere le persone che amano di più al mondo?

Prime e seconde visioni

Muori di lei, dal 6 luglio

Sniper: L'ultimo baluardo, dal 7 luglio

Survive, dal 7 luglio

Take Cover, dal 13 luglio

Damaged, dal 19 luglio

Subservience, dal 23 luglio

The Enforcer, dal 31 luglio

Altri film