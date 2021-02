Amanda Seyfried: "Non trovo interessante recitare in un film sui supereroi"

Amanda Seyfried ha nel suo curriculum numerosi progetti di successo appartenenti a diverse tipologie, ma le manca un film sui supereroi, genere che non le interessa in quanto pensa di non potersi divertire su un set del genere.

In passato, Amanda Seyfried ha rifiutato ruoli in film di supereroi, come Guardiani della Galassia, perché pensava che non avrebbe avuto successo. In una nuova intervista con l'Associated Press, l'attrice ha affermato che non l'attira per nulla dover far parte a un progetto di cinecomic come quelli Marvel o DC, perché non pensa siano adatti a lei:

"Ci sono numerosi agenti che vorrebbero proporre ai loro clienti film sui supereroi per aumentare il loro successo, ho dovuto lottare molto contro questo. Penso che i film di supereroi siano fantastici, puoi lasciarti trasportare in questo meraviglioso mondo che non esiste. E penso che sia davvero bello per i ragazzi, durante la loro crescita. Ma non ho interesse a recitare in maniera così fisica, o a viaggiare così tanto con la mente ogni giorno. Non sono una grande fan del green screen. Voglio divertirmi quando lavoro. Ma alla fine va bene, il mio agente ha fiducia in me e sa che quella non è roba che va bene per tutti"

Guardiani della Galassia, Amanda Seyfried: "Ho detto no a Gamora perché credevo che sarebbe stato un flop"

Ogni attore ha i suoi gusti personali e, chiaramente, i film di supereroi non sono i preferiti di Amanda Seyfried. Con il successo di Mank, ultimo film di David Fincher disponibile su Netflix, la star è sicuramente convinta di avere molte opportunità per progetti importanti in futuro.

Grazie alla sua straordinaria interpretazione, Amanda Seyfried potrebbe addirittura ottenere una candidatura all'Oscar come non protagonista. Recentemente l'attrice ha commentato la possibilità di essere candidata e ha affermato: "Accetterò qualunque cosa mi diano".