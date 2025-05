The Life and Deaths of Wilson Shedd: Amanda Seyfried e Scoot McNairy star del thriller di Tim Blake Nelson

La star di Mamma mia! tornerà presto sul grande schermo in un nuovo progetto con il collega insieme al quale lavorerà ad un musical.

Amanda Seyfried reciterà insieme a Scoot McNairy nel film The Life and Deaths of Wilson Shedd, scritto e diretto da Tim Blake Nelson, che torna dietro la macchina da presa a distanza di dieci anni.

Per Seyfried si tratta di un ritorno al lavoro con Nelson, insieme al quale si esibirà presto in un musical storico intitolato Ann Lee, nel quale l'attrice interpreta la fondatrice di una setta religiosa.

Il nuovo film con protagonista Amanda Seyfried

Intervistato da Deadline, Tim Blake Nelson ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo nuovo progetto:"Mi sento profondamente fortunato a poter raccontare questa storia con un cast principale così straordinario. Ho sempre ammirato Amanda, e lavorare con lei nel film di Mona Fastvold, Ann Lee, l'estate scorsa, mi ha confermato che oltre al talento è anche una persona eccezionale".

Primo piano di Scoot McNairy in Monsters

Il regista è particolarmente felice anche per la partecipazione di Scoot McNairy:"È fantastico potergli offrire un ruolo così esigente. Nessuno l'ha mai visto fare ciò che sta per realizzare con questo personaggio. Sarà magnifico essere sul set con questi due interpreti".

La storia di The Life and Deaths of Wilson Shedd

Il nuovo thriller carcerario diretto da Tim Blake Nelson racconta la storia di un'insegnante rimasta intrappolata in un matrimonio abusivo e che finisce per innamorarsi di un detenuto dopo aver accettato un lavoro in un carcere di massima sicurezza.

Tim Blake Nelson in una scena di Le regole della truffa

Tim Blake Nelson ha descritto così il film con protagonista Amanda Seyfried:"È una storia difficile, ma anche pensata per catturare il pubblico e non lasciarlo più andare. Abbiamo riunito un cast e una troupe dedicati a creare qualcosa non solo di coinvolgente, ma indimenticabile".