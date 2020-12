Guardiani della Galassia, Amanda Seyfried: "Ho detto no a Gamora perché credevo che sarebbe stato un flop"

Non sempre le star indovinano nella scelta dei film. Ne sa qualcosa Amanda Seyfried, che ha rifiutato di recitare in Guardiani della Galassia perché sospettava che il film si sarebbe rivelato un flop per poi doversi ricredere.

Amanda Seyfried in una scena del colorato musical Mamma Mia!

Amanda Seyfried è andata vicina a interpretare il ruolo di Gamora in Guardiani della Galassia, ma ha poi rifiutato l'offerta perché temeva in un flop. Ecco il ricordo dell'attrice nel podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter:

"Non volevo far parte del cast del primo film Marvel che avrebbe floppato. Ho pensato 'Chi vorrebbe vedere un film su un albero parlante e un procione?' Ovviamente mi sbagliavo di grosso. La sceneggiatura era grandiosa, ma se sei la star di un film gigantesco come quello e floppa Hollywood non ti perdona. L'ho visto succedere a tanti colleghi perciò ero terrorizzata. Ho pensato 'Ne vale la pena?'"

Guardiani della galassia: Zoe Saldana nei panni di Gamora in manette

Alla fine la prudenza ha avuto il sopravvento e Amanda Seyfried ha respinto l'offerta cedendo il passo a Zoe Saldana. i timori legati al personaggio di Gamora non si limitavano all'esito del film al botteghino:

"L'altra cosa che mi preoccupava è che sapevo che il trucco per diventare verde richiedeva più tempo seduta in sala makeup che sul set e che sarebbero stati tutti green screen. Ho pensato 'Non voglio essere verde per sei mesi'. Non voglio andare al lavoro, essere truccata di verde, fare il mio lavoro per qualche ora e poi farmi togliere tutto il trucco e ricominciare da capo il giorno dopo. Avevo già lavorato con trucchi prostetici e non è divertente. Così ho fatto una scelta per me e per la mia vita".

Senza trucchi prostetici, Amanda Seyfried è attualmente su Netflix in Mank di David Fincher dove interpreta il ruolo della diva di Hollywood Marion Davies.