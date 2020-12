Alla ricerca di Nemo: gli omaggi a Shining e Lo squalo

scena di Alla ricerca di Nemo

Alla ricerca di Nemo, il celebre film della Pixar, è memorabile anche per il suo duplice omaggio a Shining e Lo squalo. Entrambi fanno parte della sequenza con gli squali vegetariani, il cui leader si chiama Bruce, come il nomignolo affibbiato all'animatronic usato per il film di Steven Spielberg (fonte di diversi problemi poiché in acqua non funzionava in maniera ottimale). Alla fine della sequenza Bruce ritrova l'istinto carnivoro e, in preda a un raptus, cerca di divorare Marlin e Dory. Quando rimane bloccato dietro una porta, si intravede la sua faccia mentre lui esclama, in inglese, "Here's Brucey!", parodia di "Here's Johnny!" (in italiano "Sono il lupo cattivo!"), frase di culto pronunciata da Jack Nicholson nel film di Stanley Kubrick.

Jack Nicholson in Shining

Questo è uno dei momenti più belli di Alla ricerca di Nemo, film uscito nel 2003 che ha segnato l'inizio del fortunato percorso della Pixar agli Oscar: a oggi, lo studio fondato da John Lasseter ha vinto la statuetta per il miglior film d'animazione ben dieci volte, su tredici nomination (gli unici a non aver vinto finora sono Monsters & Co., Cars - motori ruggenti e Gli Incredibili 2).

Il film ha anche battuto un record che era stato insuperabile per dieci anni, quello del film d'animazione più visto di sempre, superando Il re leone (successivamente è stato a sua volta sorpassato da diversi film, a partire da Toy Story 3 - La grande fuga). Il film del 1994 era infatti il detentore indiscusso del record, al punto che quando c'è stato il sorpasso il produttore ha telefonato al regista Andrew Stanton per congratularsi con lui, commentando così l'accaduto: "Era ora!".

Stanton è ritornato a quel mondo nel 2016, con il sequel Alla ricerca di Dory, e non ha escluso la realizzazione di un terzo capitolo, anche se per ora non ci sono piani concreti: dopo l'uscita di Toy Story 4, infatti, la Pixar ha deciso di prendersi una pausa da sequel e prequel, con la parziale eccezione di Lightyear, annunciato per il 2022 e incentrato sul vero personaggio che ha ispirato il giocattolo Buzz Lightyear.