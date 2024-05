Alla ricerca di Nemo e Gli incredibili avranno il terzo film? Pete Docter: "L'oceano è un posto grande"

Il presidente di Pixar Animation Studios, Jim Morris, ha parlato a Bloomberg della possibilità di realizzare un terzo film di Alla ricerca di Nemo, il franchise Pixar con protagonista il pesce pagliaccio Nemo, tra i personaggi più apprezzati creati dalla casa di produzione per l'animazione, insieme a Dory, protagonista del lungometraggio uscito nelle sale nel 2016. Morris ha accennato anche alla possibilità di un nuovo film de Gli incredibili.

Dopo la produzione di di Alla ricerca di Dory, sequel che si focalizza sul personaggio sul pesce chirurgo amica di Nemo, i fan da tempo chiedono un nuovo capitolo cinematografico del franchise, a distanza di otto anni dal primo seguito. Ci sarà spazio per una terza avventura per Nemo e i suoi amici e per la famiglia di supereroi?

La risposta di Pixar

Jim Morris ha dichiarato che lo studio sta effettivamente considerando un nuovo sequel per Alla ricerca di Nemo e Gli incredibili. Secondo Pete Docter, responsabile creativo di Pixar, c'è un oceano di potenzialità per un altro seguito dei due film che hanno incassato quasi 2 miliardi di dollari in tutto il mondo:"L'oceano è un posto grande. Penso che ci siano molte opportunità, Stiamo esplorando".

Dopo la recente fase di ristrutturazione dell'azienda, Pixar prevede di realizzare tre film ogni due anni, alternando tra sequel e spinoff, come Inside Out 2 e Toy Story 5, e idee originali come Elio e un progetto non rivelato e diretto dalla regista di Red, Domee Shi. Al momento, soltanto due franchise Pixar sono diventati delle trilogie: Toy Story e Cars. Per Toy Story sono trascorsi dieci anni tra gli ultimi due sequel mentre per Alla ricerca di Nemo ci vollero poi tredici anni per vedere sullo schermo il sequel, Alla ricerca di Dory.

"La maggior parte degli studi si lancia nel fare sequel non appena hanno un film di successo ma il nostro modello di business è un modello sul regista, e non facciamo un sequel a meno che il regista del film originale non abbia un'idea che gli piace e sia disposto ad andare avanti" disse Morris nel 2016. Nel frattempo, le cose alla Pixar sembrano essere un po' cambiate e sono diversi i film che avranno dei sequel nei prossimi anni, a partire da Inside Out 2 che uscirà nelle prossime settimane.