All the Old Knives: Jonathan Pryce e Laurence Fishburne nel cast

Jonathan Pryce e Laurence Fishburne saranno parte della spy story All the Old Knives, affiancando i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton.

Dopo aver acquisito i diritti di adattamento del romanzo di spionaggio di Olen Steinhauer All the Old Knives, gli Amazon Studios annunciano che ad affiancare i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton ci saranno Jonathan Pryce e Laurence Fishburne.

Listen Up Philip: un primo piano di Jonathan Pryce a Locarno 2014

La notizia è stata diffusa da Variety. All the Old Knives, diretto da Janus Metz, è ambientato in una cittadina idilliaca chiamata Carmel-by-the-Sea, dove gli ex amanti Henry e Celia, una spia della CIA e una sua ex collega, si incontrano per cenare insieme e ricordare il passato. La conversazione verte sul disastroso dirottamento del volo 127 della Royal Jordanian, conclusosi con la morte di tutti i passeggeri. Il disastro viene considerato uno dei peggiori errori della CIA e non è chiaro se Henry abbia accettato l'invito a cena per dare nuova linfa al loro legame o per scoprire la verità sulla cospirazione. Uno dei due protagonisti, inoltre, potrebbe non sopravvivere alla cena.

All the Old Knives sarà prodotto da Amazon con Chockstone Pictures e Nick Wechsler Productions in associazione con Entertainment One (eOne). Steve Schwartz, Paula Mae Schwartz e Nick Wechsler figurano tra i produttori insieme a Matt Jackson.

The Matrix 4: Laurence Fishburne spiega perché non fa parte del cast