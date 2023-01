Aliens - Scontro finale, James Cameron: "Mi dissero che avrebbe messo fine alla mia carriera"

Il regista James Cameron ha svelato alcuni retroscena sulla realizzazione di Aliens - Scontro finale, spiegando come non tutti fossero convinti della sua idea.

Mentre Avatar: La Via dell'Acqua continua a sbancare al box-office, James Cameron ha voluto svelare nuovi retroscena sulla realizzazione di Aliens - Scontro finale, film da lui diretto e uscito nel 1986. Si trattava del sequel di Alien del '79, diretto da Ridley Scott, ritenuto uno dei film più influenti nella storia del cinema.

Aliens: Sigourney Weaver e Michael Biehn

A quanto pare inizialmente non tutti erano d'accordo sulla scelta di James Cameron come regista del nuovo capitolo. "Ho pranzato con un grande produttore che mi disse come, a suo modo di vedere, Aliens - Scontro finale avrebbe messo fine alla mia carriera. Secondo lui se il film fosse andato bene il merito sarebbe andato a Ridley, mentre se fosse andato male la colpa sarebbe stata interamente la mia. Ovviamente io sono andato avanti" ha dichiarato il regista ai microfoni di Empire.

Cameron ha poi raccontato di come abbia proposto il titolo Aliens ai piani alti degli studios: "Ero in un meeting con il capo degli studios e i produttori esecutivi. Ho girato la pagina del mio copione e sull'ultima ho scritto la parola Alien, aggiungendo una S alla fine. Poi ho disegnato due linee verticali attraverso la S e ho fatto vedere loro il risultato finale. Forse sono rimasti attratti dal simbolo che ricordava un dollaro oppure si sono fidati di me. In ogni caso alla fine mi hanno dato il via libera per procedere".