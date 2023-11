Alien: Timothy Olyphant nel cast della serie di Noah Hawley

Dopo Fargo, Timothy Olyphant torna a collaborare con Noah Hawley per la serie su Alien in preparazione in un ruolo ancora misterioso.

Timothy Olyphant tornerà a collaborare con Noah Hawley ed FX per la serie Alien. Dopo essere apparso nella quarta stagione della serie antologica FX di Hawley, Fargo, Olyphant reciterà al fianco di Sydney Chandler nel prequel del franchise Alien, come conferma Deadline.

Per il momento non sono stati divulgati dettagli sul personaggio affidato a Timothy Olyphant, ma a quanto pare l'attore potrebbe interpretare Kirsh, androide che funge da mentore e istruttore per Wendy (Sydney Chandler), che è un ibrido meta-umano col cervello e la coscienza di un bambino, ma il corpo di un adulto.

Nel cast della serie FX anche Alex Lawther nei panni di un soldato di nome CJ, Samuel Blenkin nel ruolo del CEO Boy Kavalier, Essie Davis sarò Dame Silvia, Adarsh Gourav interpreterà Slightly e Kit Young sarà Tootles.

Primi dettagli sulla serie Alien

Prodotta esecutivamente da Ridley Scott, la nuova serie Alien è ambientata in un periodo precedente alla comparsa della Ripley di Sigourney Weaver ed è la prima storia della saga ambientata sulla Terra, circa 70 anni nel futuro.

La produzione dello show è iniziata in Tailandia il 19 luglio, quattro giorni dopo l'inizio dello sciopero degli attori, senza i membri del sindacato SAG-AFTRA, inclusa Sydney Chandler. Le riprese sono proseguite per più di un mese con il cast iscritto al sindacato Equity British. Ora che lo sciopero SaG-AFTRA si è concluso, la ripresa della produzione al gran completo è prevista per l'inizio del 2024, probabilmente gennaio.

"Ho girato parta delle riprese, siamo riusciti a girare parte della prima ora prima di doverci fermare. È materiale con cui giocare e da modificare. Sono entusiasta di questo progetto" ha confessato Noah Hawley a Deadline.