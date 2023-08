Alien: stop alla produzione della serie per via dello sciopero SAG-AFTRA

Lo show targato FX (da noi arriverà su Disney+) è stato messo in stand by per via dello sciopero SAG-AFTRA.

Lo sciopero SAG-AFTRA continua a creare scompiglio in quel di Hollywood. Alien, serie TV per FX ambientata nell'epico franchise sci-fi ideato da Ridley Scott, è una delle ultime produzioni ad essere stoppate. Le riprese erano iniziate il 19 luglio a Bangkok, sono continuate per un mese e poi interrotte.

Creata da Noah Hawley e prodotta da Ridley Scott, la serie sarà ambientata ben prima degli eventi narrati in Alien (1979) con la mitica Ellen Ripley interpretata da Sigourney Weaver. Sydney Chandler, già apprezzata in film come Don't Worry Darling e nella serie Pistol, sarà la protagonista dello show.

Nel cast troviamo anche Alex Lawther nei panni di un soldato di nome CJ, Samuel Blenkin nelle vesti del CEO Boy Kavalie, Essie Davis come Dame Silvia e Adarsh Gourav in quelli di Slightly.

Di cosa parlerà Alien

Come dichiarato in passato la serie di Alien rappresenta una svolta storica per il franchise: sarà la prima storia ad essere ambientata sulla Terra, più o meno intorno alla fine di questo secolo. Il produttore aveva anche confermato che il personaggio di Ellen Ripley non sarebbe tornato nella serie, che si concentrerà invece su personaggi completamente nuovi.

Contemporaneamente, Fede Alvarez è al lavoro su un film reboot della saga per il mercato cinematografico. Nel prossimo Alien un gruppo di giovani, su un mondo distante, si ritrovano a confrontarsi con la più terricante forma di vita nell'universo.