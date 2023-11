Alien: la serie sviluppata da Noah Hawley non arriverà prima del 2025

Probabilmente i fan della saga di Alien dovranno aspettare fino al 2025 prima di vedere sul piccolo schermo la serie televisiva sviluppata da Noah Hawley.

Hawley, noto per il suo lavoro su Fargo e Legion, ha sviluppato questo atteso show per FX su Hulu. Tuttavia, a causa di una serie di contrattempi, tra cui lo sciopero della SAG-AFTRA e i precedenti ritardi causati dalla pandemia COVID-19, il programma di produzione è stato notevolmente stravolto.

La serie, le cui riprese dovevano inizialmente iniziare nel 2022, ha subito il primo grande posticipo a causa della pandemia. Infine, nel luglio 2023, la produzione è iniziata in Thailandia. Nonostante questi intoppi, Hawley e il suo team sono riusciti a girare la maggior parte della prima ora della serie. Tuttavia, il coinvolgimento dell'attrice americana Sydney Chandler, membro chiave del cast e affiliata alla SAG-AFTRA, è stato ostacolato dallo sciopero degli attori conclusosi solo ieri.

Alien: la serie creata da Noah Hawley sarà ambientata nel nostro secolo

La serie di Hawley sarà composta da una stagione di otto episodi. Promette di immergere gli spettatori nell'universo agghiacciante e ricco di suspense introdotto per la prima volta da Ridley Scott oltre quarant'anni fa. Il cast comprende non solo Chandler, ma anche Essie Davis, nota per Babadook, e Alex Lawther di The End of the F***ing World, che interpreta un soldato di nome CJ. Anche Samuel Blenkin e Adarsh Gourav fanno parte di questo ensemble, aggiungendo alla serie un'ampia gamma di personaggi.

Invece, le riprese del film di Fede Alvarez, Alien: Romulus, si sono concluse e Ridley Scott ha già visto e amato il nuovo capitolo.