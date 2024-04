Alien: ecco in quale epoca sarà ambientata la serie prequel di Noah Hawley

Come riportato da Deadline, Sandra Yi Sencindiver, già apprezzata in Fondazione, si è unita alla serie Alien realizzata da FX e Noah Hawley, le cui riprese si stanno svolgendo in Thailandia. Ma la testata ha anche svelato in che periodo sarà ambientato lo show.

Prodotta da Ridley Scott, la serie prequel sarà ambientata verso la fine di questo secolo (qualche anno prima di Prometheus e circa trent'anni prima del film originale di Scott). Sarà il primo progetto del franchise la cui storia si svolgerà sulla Terra e, secondo quanto riferito, si occuperà della nascita della famigerata Weyland-Yutani Corporation e della corsa tra le corporazioni per creare una nuova vita in forma di androide.

La serie sarà interpretata da Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Babou Cessay, Erana James, Lily Newmark e Adrian Edmonson.

La serie Alien è pensata per più stagioni

Sappiamo che Sencindiver apparirà in più episodi e interpreterà un membro anziano della Weyland-Yutani Corporation e pare che ci sarà spazio per una crescita del personaggio nelle eventuali stagioni successive.

John Landgraf, capo di FX, ha recentemente descritto la serie come una "grande rivisitazione immaginativa" del franchise di Alien e l'ha paragonata al lavoro di Hawley su Fargo. Ha inoltre confermato che lo show è "progettato per essere una serie composta da più stagioni".

Alien: la serie sviluppata da Noah Hawley non arriverà prima del 2025

Il franchise di Alien è rimasto inattivo dopo Alien: Covenant del 2017, ma quest'estate i fan potranno interrompere il digiuno con l'arrivo del lungometraggio Alien: Romulus del regista Fede Álvarez. Non c'è ancora una data d'uscita per la serie di FX, ma con le riprese che dovrebbero protrarsi fino all'estate, il 2025 è l'anno più probabile. L'anno scorso la serie ha dovuto interrompere le riprese per un certo periodo a causa degli scioperi di Hollywood.