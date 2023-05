Alien: sarà Sydney Chandler la protagonista della serie di Noah Hawley

Dopo essere entrata in pre-produzione lo scorso gennaio, la serie FX tratta dal franchise di Alien ha trovato la sua protagonista. Si tratta di Sydney Chandler, già apprezzata in film come Don't Worry Darling e nella serie Pistol.

Non si sa purtroppo molto sullo show, a parte il fatto che dovrebbe essere ambientato sulla Terra in un futuro non troppo distante. Contemporaneamente, Fede Alvarez è al lavoro su un film reboot della saga per il mercato cinematografico e nei giorni scorsi ha anticipato il ritorno dei Facehugger con uno scatto dal set.

Il casting di Sydney Chandler è il primo annuncio importante che riguarda lo show di Noah Hawley da gennaio a questa parte, quando il boss di FX John Landgraf annunciò l'inizio dei lavori di pre-produzione.

"Credo che questo fine settimana si stia incontrando ad Austin con il suo progettista di produzione per preparare la produzione di quest'anno, dopo aver completato la quinta stagione di 'Fargo'", aveva dichiarato Landgraf a proposito di Hawley.

Alien: la serie creata da Noah Hawley sarà ambientata nel nostro secolo

Il produttore aveva anche confermato che il personaggio di Ellen Ripley non sarebbe tornato nella serie, che si concentrerà invece su personaggi completamente nuovi. Hawley, che oltre a Fargo ha creato anche Legion sempre per FX, sta scrivendo e producendo la serie con il suo marchio 26 Keys.