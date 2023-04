Alien: Fede Alvarez celebra l'Alien Day anticipando il ritorno dei Facehugger nel suo reboot

Fede Alvarez ha festeggiato l'Alien Day condividendo un dietro le quinte del reboot cinematografico della saga al quale è al lavoro da diverso tempo e anticipando a tutti il ritorno dei Facehugger.

Secondo stadio del ciclo vitale dello Xenomorfo, il Facehugger esiste solo per impiantare un Chestburster in una creatura ospite vivente attraverso la bocca. Può sputare acido, ma deve affidarsi alla furtività, alla sorpresa o al fatto che le sue vittime siano state precedentemente immobilizzate da un aggressore per raggiungere il suo scopo. Sono dei piccoli e pericolosi parassiti e speriamo che questa foto sia un'indicazione del fatto che il film potrà contare su parecchi effetti pratici.

Le riprese del nuovo film di Alien della 20th Century Studios, interpretato da Cailee Spaeny (Mare of Easttown), è iniziata a marzo a Budapest, con il regista di La casa e Man in the Dark dietro la macchina da presa.

David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Tenebre e Ossa), Spike Fearn (The Batman), Aileen Wu (Away from Home) e Isabela Merced (Rosaline) sono nel cast del film la cui sinossi ufficiale recita: "In questo nono capitolo della serie cinematografica immensamente popolare e duratura, un gruppo di giovani su un mondo lontano si trova a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell'universo".

Come già detto, Alvarez dirige una sceneggiatura scritta insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues. Ridley Scott, che ha diretto l'Alien originale e ha prodotto e diretto gli ultimi due episodi, Prometheus e Alien: Covenant, e Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) producono con la loro Scott Free.

Alien Day: il 26 aprile si celebrerà la saga sci-fi con eventi in tutto il mondo

Non si hanno molte altre notizie sul progetto, solo che la Ripley di Sigourney Weaver non tornerà.