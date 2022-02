Alien: la serie creata da Noah Hawley sarà ambientata nel nostro secolo

Alien è da tempo al centro di un progetto televisivo destinato a FX sviluppato da Noah Hawley e il capo del network, John Landgraf, ha ora condiviso qualche nuovo dettaglio riguardante la serie. I dettagli più interessanti riguardano la dimensione temporale in cui sarà ambientata la storia e il suo legame con la saga cinematografica.

Landgraf ha infatti svelato parlando della serie di Alien: "Ci sono alcune grandi sorprese in arrivo per il pubblico. Lo show si svolge prima di Ripley ed è la prima storia nella saga di Alien ambientata sulla Terra". Per quanto riguarda il periodo temporale degli eventi raccontati sul piccolo schermo non si tratterà di una storia molto distante da noi: "Sarà ambientata verso la fine del nostro secolo... Quindi circa 70 anni da ora".

L'unico punto di contatto tra la serie e i film sembra essere la presenza dell'alieno.

Il responsabile di FX ha quindi aggiunto che Noah Hawley è in grado, come ha dimostrato con la serie Fargo, di rispettare l'opera originale alla base della serie e al tempo stesso essere particolarmente originale e reinventare la storia.

Per ora i fan dovranno però ancora attendere a lungo: FX non ha annunciato la possibile data di uscita e le riprese potrebbero iniziare solo alla fine dell'anno.