Alien: Romulus, Ridley Scott ha visto il film e lo ha trovato 'fottutamente grandioso'

Fede Álvarez ha diretto questa estate Alien: Romulus, il nuovo capitolo della saga e ha mostrato il suo operato al produttore e regista del primo film Ridley Scott, il quale è rimasto davvero soddisfatto di quanto ha visto.

Parlando con il collega Guillermo del Toro durante il DGA Latino Summit 2023, Álvarez ha rivelato di aver voluto che Scott "lo vedesse prima di tutti".

"Tutti mi hanno detto che Ridley è molto severo. Lo è soprattutto se ha a che fare con i suoi film", ha dichiarato Álvarez. "È stato molto duro con Blade Runner [2049], che ritenevo un capolavoro, e ha avuto dei problemi perché per lui è davvero difficile perché si tratta del suo lavoro... Gli ho chiesto del nuovo Top Gun e mi ha detto 'Meh'. Gli ho risposto: 'Di cosa stai parlando?'. E lui: 'Quello di mio fratello era originale e questo è tipo eh'. Lo rispettava davvero, ma si vedeva quanto fosse duro. Così ho pensato: 'Non c'è modo di vincere questa volta'".

Il film che Álvarez ha diretto è un progetto standalone creato da Hulu che dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2024. Álvarez aveva delle riserve sull'incontro con Scott, ma era disposto ad accettare qualsiasi critica di persona, aggiungendo: "Volevo essere di fronte a lui e guardarlo negli occhi. Non volevo ricevere un'e-mail con scritto 'Ridley dice...'".

Alla fine, si è scoperto che Scott è rimasto soddisfatto della versione di Álvarez del franchise di Alien.

"Poi è entrato nella stanza e ha detto: 'Fede, cosa posso dire? È fottutamente fantastico'", ha rivelato. "Per me è stato come... La mia famiglia sa che è stato uno dei momenti più belli della mia vita avere un maestro come lui, che ammiravo così tanto, che ha guardato un mio film, ma in particolare una cosa come questa... e mi ha parlato per un'ora di quello che gli era piaciuto. Uno dei migliori complimenti che mi ha fatto è stato: 'I dialoghi sono fantastici. Sei tu lo sceneggiatore?' Beh, sì".

Al momento Alien: Romulus ha una data d'uscita fissata al 16 agosto 2024. A proposito di Scott, vi rimandiamo al nuovo trailer di Napoleon, appena uscito in streaming.