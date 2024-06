Alien: Romulus, il regista nega uso del green screen: "Il mio lavoro è mostrare al pubblico cosa vedo sul set"

Alien: Romulus sarà il blockbuster dell'estate? Visto l'hype che circonda il film in molti se lo augurano. Per confermare la tradizione inaugurata da Ridley Scott e proseguita con James Cameron, il film avrà una protagonista femminile interpretata da Cailee Spaeny nei panni di Rain Carradine e conterrà scene altamente raccapriccianti realizzate con effetti pratici e non col green screen.

Al centro del film, che si colloca temporalmente tra Alien e Aliens - Scontro finale, troviamo un gruppo di giovani colonizzatori spaziali che, mentre esplorano una navicella spaziale abbandonata, si trovano faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. A formare la crew spaziale, a fianco di Cailee Spaeny, troviamo Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Aileen Wu e Spike Fearn.

Uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, Alien: Romulus non lesinerà in scene raccapriccianti in cui faremo la conoscenza della nuova versione del terrificante Xenomorfo. Il regista Fede Alvarez assicura che tutto ciò che vedremo sarà reale, fatto con effetti pratici e non con l'uso del green screen.

Lo Xenomorfo di Alien: Romulus

Il realismo prima di tutto

Film Updates ha condiviso una video-intervista in cui Fede Alvarez parla del suo desiderio di rendere il set di Alien: Romulus il più reale possibile.

"Se può essere fatto in modo pratico, sarà fatto in modo pratico", dichiara Alvarez. "È quasi come un pièce teatrale. La maggior parte delle cose sono reali. Sui set non c'è lo schermo verde. Non voglio vedere schermi verdi. L'intero set - hai visto quella ripresa in cui escono dalla camera di decompressione - è tutto reale. Tutto quello che vedi. Potresti perderti al suo interno."

All'inizio del video, Alvarez ha parlato dell'uso della CG da parte dell'industria americana dicendo: "Hollywood a volte può essere molto pigra. Quando lo fanno in CGI, non è perché sia ​​più economico. Non lo è. In realtà è più costoso. È solo più veloce. Ti risparmia il mal di testa sul set. Ma io voglio il pubblico creda a ciò che sta vedendo, il mio lavoro è mostrare allo spettatore ciò che vedo sul set."

L'uscita italiana di Alien: Romulus è fissata per il 14 agosto.