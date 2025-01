Alien: Romulus, Ripley di Sigourney Weaver farà ritorno in versione ringiovanita nel sequel?

Alien: Romulus si svolge tra gli eventi di Alien di Ridley Scott e Aliens di James Cameron, una decisione creativa che ha aperto la porta a interessanti camei e opportunità di world-building.

Il film ha intelligentemente riportato Ian Holm nel ruolo dell'androide Rook, dopo che il compianto attore aveva già interpretato Ash nel classico del 1979. Ci sono state alcune polemiche per l'uso della CGI e dell'IA, ma i fan di lunga data hanno apprezzato questo tipo di collegamento con i film precedenti.

Alien: Romulus si è concluso con una sorta di cliffhanger e il regista Fede Álvarez è già al lavoro su un sequel. Secondo l'insider Daniel Richtman, inoltre, si starebbe discutendo di riportare sullo schermo il personaggio di Ripley interpretato da Sigourney Weaver grazie all'uso della tecnologia di ringiovanimento.

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

La Disney ha una certa esperienza nel ringiovanire i suoi attori, soprattutto grazie ai progetti del Marvel Cinematic Universe, quindi non c'è alcun dubbio sul fatto che la Weaver sarebbe più tosta che mai tornando al ruolo che l'ha resa un'icona del cinema horror e fantascientifico.

Ci sono diversi periodi in cui Ripley potrebbe essere rivisitata, anche se siamo sicuri che molti di voi sarebbero entusiasti di esplorare la timeline post-Aliens. E quanto sarebbe emozionante vedere la Weaver condividere lo schermo con la Rain Carradine di Cailee Spaeny?

"Rodo [Sayagues, co-sceneggiatore] e io ci stiamo lavorando proprio ora", aveva rivelato Álvarez del sequel in una recente intervista. "Non vediamo l'ora di capire fin dove potrà spingersi. Avevamo quasi spuntato tutte le caselle delle cose che volevo vedere in Romulus, e abbiamo riportato in auge molte delle cose che non vedevo da tempo. Ovunque andremo ora, potremo spingerci in acque inesplorate".