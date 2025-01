Alien: Romulus batte Deadpool & Wolverine e conquista un nuovo record su Disney+

Da quando la strategia di streaming della Disney è cambiata per aggiungere sempre più contenuti per adulti alla sua piattaforma, i dati relativi agli spettatori sono diventati sempre più interessanti.

Man mano che il gigante dell'intrattenimento ha aggiunto altri contenuti alla sua piattaforma - e dato che c'è una chiara distinzione tra profili per bambini e per adulti su Disney+ - i contenuti vietati ai minori hanno ottenuto sempre più consensi.

Deadpool & Wolverine interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che è stato anche il primo film con rating R del MCU, è rimasto nella Top 10 fin dal suo debutto sulla piattaforma. Tuttavia, ora è stato spodestato dal suo posto da Alien: Romulus, secondo quanto riportato da Flix Patrol. Il film è diventato quindi il più visto tra quelli vietati ai minori.

Alien: Romulus - una foto del film horror

Gli abbonati a Disney+ sono affamati di contenuti più adulti

Alien: Romulus, diretto da Fede Álvarez, ha ridonato nuova linfa al franchise di Alien, rinnovando l'interesse dei fan per la saga. Il film è attualmente al secondo posto in tutto il mondo, dietro solo al live-action de Il Re Leone, mentre Deadpool & Wolverine è sceso al quarto posto.

Fede Álvarez ha modificato le scene di Alien: Romulus in cui appare l'androide con il volto di Ian Holm

I dati della piattaforma dimostrano come il pubblico di abbonati abbia sempre più fame di contenuti per adulti, sebbene l'interesse primario rimanga sempre il classico film da vedere insieme a tutta la famiglia e ai figli, come dimostra il primo posto nella classifica dei film più visti Su Disney+ in tutto il mondo.

Qualche mese fa era emersa, inoltre, la notizia che Álvarez e lo sceneggiatore Rodo Sayagues si erano già messi al lavoro sul nuovo sequel del franchise, che continuerà la storia dei sopravvissuti di Romulus, Rain e l'androide Andy.